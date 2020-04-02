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Пандемия коронавируса нового типа

Hainan Airlines 2 апреля возобновляет полеты в провинцию Хубэй

Авиакомпания объявила о возобновлении перелетов по маршруту Санья - Тяньцзинь через город Сянъян

ХАЙКОУ /Китай/, 2 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Hainan Airlines со 2 апреля возобновляет полеты в некоторые города наиболее сильно пострадавшей от вспышки нового коронавируса центральной провинции Хубэй. Об этом говорится в опубликованном сообщении авиаперевозчика.

Авиакомпания объявила о возобновлении перелетов по маршруту Санья - Тяньцзинь через город Сянъян (провинция Хубэй). Рейсы по данному направлению будут осуществляться четыре раза в неделю. Еще один рейс Санья - Хух-Хото через город Шиянь (провинция Хубэй) будет выполняться три раза в неделю.

С 8 апреля аэропорт города Ухань возобновляет обслуживание внутренних рейсов. В этой связи авиакомпания Hainan Airlines также восстанавливает полеты между семью городами страны и Уханем, являющимся административным центром провинции Хубэй. Речь, в частности, идет о рейсах в города Хайкоу, Санья и Тайюань. В неделю авиакомпания намерена выполнять порядка 42 рейсов через уханьский аэропорт Тяньхэ. Впоследствии планируется восстановить все отмененные рейсы в провинцию Хубэй в соответствии с распоряжением Государственного управления гражданской авиации КНР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Китае общее число заболевших превысило 81 тыс., из них свыше 76 тыс. человек вылечены и выписаны из больниц, более 3,3 тыс. умерли. Наибольшее число случаев инфицирования и летальных исходов пришлись на провинцию Хубэй.

Теги
КитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
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