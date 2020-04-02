Синоптики прогнозируют морозные ночи в апреле

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Апрельские ночи будут холодными, а днем воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Преобладающая температура ночью от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем около 10 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период похолоданий температура может понижаться ночью до 4-9 градусов мороза, днем до 0 +5 градусов.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что температура выше нормы на 1 градус ожидается на северной половине Европейской территории и на большей части Азиатской территории в апреле.