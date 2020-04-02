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Пандемия коронавируса нового типа

Предприятия Роскосмоса разработали аппарат ИВЛ для новорожденных

Также организации ракетно-космической промышленности выпускают большую номенклатуру медицинской продукции для реанимации и хирургии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Предприятия Роскосмоса в феврале подали документы на получение регистрационного удостоверения аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных и медицинского смесителя газов. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной ракетно-космической корпорации.

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"Аппарат ИВЛ с пневмоприводом и ручным управлением предназначен для оказания респираторной поддержки ИВЛ маской у новорожденных, находящихся в состоянии апноэ или тяжелой дыхательной недостаточности в первые минуты жизни после родов", - отметили в корпорации.

Разработанный медицинский смеситель газов предназначен для формирования кислородно-воздушной смеси с регулируемым процентным содержанием кислорода. Аппарат ИВЛ и смеситель можно будет применять в родильных домах, отделениях педиатрии и патологии новорожденных, перинатальных центрах, в комплексе интенсивной терапии и реанимации пациента.

Также, уточнили в корпорации, "организации ракетно-космической промышленности выпускают большую номенклатуру медицинской продукции для реанимации, хирургии, неонатологии, кардиографии, рентгенографии и лечения онкологии".

Одним из осложнений коронавирусной инфекции является пневмония. В некоторых случаях пациентам требуется искусственная вентиляция легких.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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