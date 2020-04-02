Холодный апрель ожидается на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии

ТАСС, 2 апреля. Заморозки до 33 градусов ночью ожидаются в апреле на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Традиционно холодным ожидается апрель на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии. В этих регионах преобладающая температура ночью 20-25 градусов мороза, днем 10-15 градусов мороза", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, при похолоданиях ночные морозы могут усиливаться до 32-33 градусов.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что температура выше нормы на 1 градус ожидается на северной половине Европейской территории и на большой части Азиатской территории в апреле.