{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Холодный апрель ожидается на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии

Ночные заморозки могут достигнуть до 32-33 градусов

ТАСС, 2 апреля. Заморозки до 33 градусов ночью ожидаются в апреле на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Традиционно холодным ожидается апрель на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии. В этих регионах преобладающая температура ночью 20-25 градусов мороза, днем 10-15 градусов мороза", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, при похолоданиях ночные морозы могут усиливаться до 32-33 градусов.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что температура выше нормы на 1 градус ожидается на северной половине Европейской территории и на большой части Азиатской территории в апреле.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Синоптики прогнозируют морозные ночи в апреле
В отдельные моменты, по словам специалистов, температура будет опускаться до 9 градусов ниже ноля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС