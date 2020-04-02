Число умерших от коронавируса в России возросло до 30. Заразились больше 3,5 тысяч

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа за последние сутки в России выросло на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах. Выздоровели в настоящее время 235 человек, 30 умерли, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно его данным, 25 человек выписаны за сутки в Москве, семеро - в Свердловской области, трое - в Якутии, двое - в Челябинской области. По одному человеку выписали в Краснодарском крае, Республике Крым, Ивановской области, Ставропольском крае, Калужской области, Приморском и Пермском краях и в республике Коми.

Умерли за сутки трое россиян в Москве, по одному - в Московской области, Чечне и Пермском крае.

Зараженные зафиксированы за сутки в 29 регионах:

Москва - 595

Московская область - 43

Санкт-Петербург - 22

Нижегородская область - 13

Ленинградская область - 11

Республика Дагестан - 10

Пермский край - 7

Калининградская область - 7

Ставропольский край - 5

Свердловская область - 5

Оренбургская область - 5

Республика Бурятия - 5

Красноярский край - 5

Липецкая область - 4

Ростовская область - 4

Мурманская область - 4

Иркутская область - 4

Вологодская область - 3

Калужская область - 2

Республика Северная Осетия - 2

Республика Коми - 2

Республика Башкортостан - 2

Самарская область - 2

Республика Марий Эл - 2

Омская область - 2

Ямало-Ненецкий АО - 2

Белгородская область - 1

Алтайский край - 1

Республика Адыгея - 1