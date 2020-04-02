Число умерших от коронавируса в России возросло до 30. Заразились больше 3,5 тысяч

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа за последние сутки в России выросло на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах. Выздоровели в настоящее время 235 человек, 30 умерли, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно его данным, 25 человек выписаны за сутки в Москве, семеро - в Свердловской области, трое - в Якутии, двое - в Челябинской области. По одному человеку выписали в Краснодарском крае, Республике Крым, Ивановской области, Ставропольском крае, Калужской области, Приморском и Пермском краях и в республике Коми.
Умерли за сутки трое россиян в Москве, по одному - в Московской области, Чечне и Пермском крае.
Зараженные зафиксированы за сутки в 29 регионах:
Москва - 595
Московская область - 43
Санкт-Петербург - 22
Нижегородская область - 13
Ленинградская область - 11
Республика Дагестан - 10
Пермский край - 7
Калининградская область - 7
Ставропольский край - 5
Свердловская область - 5
Оренбургская область - 5
Республика Бурятия - 5
Красноярский край - 5
Липецкая область - 4
Ростовская область - 4
Мурманская область - 4
Иркутская область - 4
Вологодская область - 3
Калужская область - 2
Республика Северная Осетия - 2
Республика Коми - 2
Республика Башкортостан - 2
Самарская область - 2
Республика Марий Эл - 2
Омская область - 2
Ямало-Ненецкий АО - 2
Белгородская область - 1
Алтайский край - 1
Республика Адыгея - 1