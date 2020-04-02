Коронавирус диагностировали во всех регионах Урала

В поселке Пангоды Надымского района, где зарегистрированы случаи, введен режим карантина, уточнили в оперативном штабе ЯНАО со ссылкой на главу региона Дмитрия Артюхова.

ТАСС, 2 апреля. Два случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы имеем двух официально подтвержденных больных, но объективно понимаем, у них был круг общения и, скорее всего, количество заболевших будет расти. Здесь нельзя заниматься самоуспокоением, надо четко следовать тем инструкциям, которые существуют. Принято решение о введении режима карантина в данном населенном пункте. Это означает усиление мер контроля въезда и выезда, которое будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел", - заявил Дмитрий Артюхов.

Ранее случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в остальных пяти регионах Уральского федерального округа - Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе.

Таким образом, на Урале подтверждено 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 38 случаев, в Челябинской - 21 случай, в Ханты-Мансийском автономном округе - 8 случаев, в Тюменской области диагностировано шесть случаев, в Курганской - один.