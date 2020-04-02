МИД КНР назвал аморальными заявления о попытках властей Китая скрыть масштабы эпидемии

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Китая считает лживыми и аморальными заявления американских официальных лиц о том, что власти КНР предпринимали попытки скрыть реальные масштабы эпидемии и число жертв. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на брифинге прокомментировала сообщение агентства Bloomberg о том, что разведка США располагает информацией о попытках властей Китая скрыть информацию о вспышке пневмонии.

"Что касается общественного здравоохранения, экстренных ситуаций и безопасности, то мы должны полагаться на данные экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других специалистов в этой сфере, а не лжецов", - указала она.

"Мы очень сочувствуем США из-за той серьезной ситуации, с которой они сейчас сталкиваются. Также заметили, что многие американские официальные лица просто хотят переложить ответственность. Не хотим вступать с ними в дискуссию, однако перед лицом такой аморальной и бесстыдной клеветы с их стороны, я просто вынуждена отнять немного времени и прояснить правду", - сказала дипломат.

По ее словам, в Ухане действительно произошла серьезная вспышка, и Китай уже приглашал специалистов ВОЗ посетить город, а также сотрудничает с другими странами в установлении происхождения коронавируса. "Китай всегда был открытым, прозрачным и ответственным во всех своих усилиях", - добавила она.

"Мы готовы оказать помощь США в меру своих возможностей. Однако такие комментарии американских политиков являются бесстыдными и аморальными. Эта клевета, оскорбления и очернение других не помогут нагнать утерянное время, а только приведут к еще большим потерям во времени и человеческих жизнях. Могу дать им совет: жизнь дороже политики. Они должны прекратить политизировать проблемы в сфере здравоохранения. Это аморально и бесчеловечно, а также будет осуждаться людьми со всего мира", - резюмировала дипломат.

На вопрос журналистов о том, последует ли правительство Китая примеру европейских стран и будет ли оно пересматривать официальную статистику о числе жертв эпидемии, чтобы учесть тех больных, кто скончался в своих домах, дипломат выступила с утверждением, что Китай "регулярно публикует все необходимые данные".

Доклад разведки США

По версии источников агентства Bloomberg из числа официальных лиц США, американские разведслужбы на прошлой неделе представили Белому дому секретный доклад, в котором приводятся соответствующие оценки. Как говорится в материале, по версии спецслужб США, "власти КНР умышленно опубликовали неполные данные о числе случаев заражения и смертях". Разведка США полагает, что Пекин "скрывал масштабы вспышки коронавируса в стране" и представлял ситуацию так, будто указанные показатели ниже, чем на самом деле.

Многие американские официальные лица ранее утверждали, что Китай не представил исчерпывающей информации о вирусе. Госсекретарь Майкл Помпео в начале марта, в частности, выступил с утверждением, что из-за этого США "оказались в положении отстающего" в том, что касается борьбы с распространением коронавируса в стране.