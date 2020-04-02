СМИ: в Киеве врачи отказали в госпитализации пациенту с подтвержденным коронавирусом

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Киевская больница отказала пациенту в тяжелом состоянии с подтвержденным коронавирусом в госпитализации. Об этом в четверг сообщило украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на директора Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгения Черенка.

По данным агентства, мужчина долгое время находился на самоизоляции после контакта с зараженной коронавирусом матерью и был под круглосуточным наблюдением врачей. Анализ методом ПЦР на выявление РНК коронавируса оказался положительным. Вскоре у него ухудшилось состояние, была согласована госпитализация больного.

Однако возникли трудности с транспортировкой: у медиков скорой помощи не было средств индивидуальной защиты. Кроме того, дежурный врач инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 отказал пациенту в госпитализации. Черенок отметил, что "пациент с подтвержденным коронавирусом снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу Минздрава он подпадал под клинические критерии госпитализации".

На данный момент число случаев заражения новым коронавирусом на Украине достигло 804, количество летальных исходов увеличилось до 20. Заражения вирусом зарегистрированы в 23 областях, инфекция пока не обнаружена только в Николаевской области. Самое большое число зараженных в Киеве - 160 человек, высокие показатели инфицирования также в Черновецкий (143) и Тернопольской (106) областях.