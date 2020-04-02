Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются 215,5 тыс. человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 215,5 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией по состоянию на четверг, прирост за сутки составил 363 человека. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 361 тыс. 21 человек, по состоянию на 1 апреля 2020 года под контролем остаются 215 тыс. 514 человек", - говорится в сообщении.

В стране было проведено свыше 536 тыс. тестов на коронавирус.