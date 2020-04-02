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Пандемия коронавируса нового типа
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Все регионы Дальнего Востока ввели режимы самоизоляции из-за коронавируса

Последними в ДФО соответствующее постановление приняли власти Чукотки

ТАСС, 2 апреля. Власти всех регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение о введении в том или ином виде обязательной домашней самоизоляции для жителей по примеру Москвы и Московской области. Последними в ДФО соответствующее постановление приняли власти Чукотки.

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Как сообщил в пресс-службе регионального правительства, жителей обязали не покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью. 

Кроме этого, разрешается посещать ближайшие магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, выносить отходы до мусорных баков. При этом жителям предписано соблюдать дистанцию - не менее 1,5 метра до других людей в общественных местах и общественном транспорте, за исключением поездок на такси. Изменения вступают в силу co 2 апреля.

На сегодняшний день официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Чукотке нет.

Ранее режимы самоизоляции для всех граждан были введены в Приморском и Камчатском краях, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Республике Бурятии. В Амурской области дома предписано оставаться людям старше 65 лет, а также всем прибывающим из других регионов. В Хабаровском и Забайкальском краях дома должны оставаться граждане из групп риска по коронавирусу, неработающие, а также люди старше 60 и 65 лет соответственно. В Якутии режим полной самоизоляции для всех введен в четырех муниципалитетах, а в Еврейской автономной области на территории одного района, где выявлены трое заболевших.

 

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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