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Пандемия коронавируса нового типа
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Открытие туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

Турецкие власти рассчитывают в 2020 году принять по меньшей мере 58 млн туристов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса. С таким прогнозом выступил в четверг министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Наши прогнозы указывают на то, что [начало туристического сезона] может быть отложено на конец мая. Текущая ситуация указывает на это", - сказал министр в эфире телеканала CNN Turk.

По словам главы Минкультуры, Турция в этом году рассчитывает "принять по меньшей мере 58 млн туристов".

11 марта Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля. Такая рекомендация была озвучена как одна из мер противодействия распространению нового коронавируса.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число заразившихся достигло 15 679, умерли 277 человек, 333 выздоровели.

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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