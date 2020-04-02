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Около 2 млн семей смогут получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году

По данным Минтруда, выплата устанавливается сразу на год

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Около 2 млн российских семей, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно, могут получить выплату в размере половины прожиточного минимума ребенка. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

Президент Владимир Путин 20 марта подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

"Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с субъектами федерации готовы к началу выплат пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня. Как и предполагалось ранее, гражданину достаточно будет подать электронное заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты. В общей сложности новое пособие получат 2 млн семей", - сказали в министерстве.

Начисление пособий будет происходить с 1 января 2020 года. То есть если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья после подачи заявления в июне получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года. Если ребенку исполнилось три года в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет.

"Президент поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начали получать выплаты не в июле, как планировалось, а месяцем раньше - с июня 2020 года. Мы активно готовились к внедрению нового пособия для помощи семьям с детьми. Большая часть работы уже выполнена. Выплаты, как и поручал президент, начнутся с 1 июня", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В министерстве уточнили, что выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.

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