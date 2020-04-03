Новая ответственность: Металлоинвест утвердил экологическую программу до 2025 года

Сокращение удельных выбросов парниковых газов при производстве окатышей и обогащении железных руд, снижение объемов технологических отходов и водопотребления из поверхностных источников - к таким результатам должна привести реализация экологической программы Металлоинвеста.

Для этого до 2025 года компания проведет модернизацию газоочистного оборудования на фабрике окомкования Лебединского ГОКа, техническое перевооружение газоочистки сушильных барабанов дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа, реконструкцию и сооружение газоочистного оборудования на Уральской Стали, модернизацию систем оборотного водоснабжения на Лебединском, Михайловском ГОКах, ОЭМК и строительство дополнительных очистных сооружений.

Кроме того, компания планирует снизить углеродоемкость продукции, увеличить эффективность пыле- и газоочистных установок, провести рекультивацию земель, усилить контроль качества окружающей среды с помощью систем автоматического контроля выбросов и сбросов, стационарных и передвижных лабораторий экологического мониторинга, а также провести в городах присутствия субботники и акции раздельного сбора отходов.

Ключевой приоритет

70% бюджета экологической программы направлено на проект "Чистый воздух". Но на производственных площадках Металлоинвеста предусмотрена реализация и других проектов: "Зеленая металлургия / внедрение и достижение НДТ", "Чистая вода", "Ноль отходов", "Чистая земля", "Биоразнообразие и ООПТ", "Экологический мониторинг", "Экологический менеджмент" и других.

Ответственное отношение к окружающей среде - один из ключевых приоритетов компании, отметил генеральный директор управляющей компании "Металлоинвест" Андрей Варичев: "Это неотъемлемая часть нашей бизнес-стратегии, основанной на принципах устойчивого развития. Ежегодно мы инвестируем миллиарды рублей во внедрение наилучших доступных технологий. Наша цель - минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечить эффективное использование природных ресурсов, быть в числе лидеров по экологической эффективности производственных процессов в мировой металлургии".

Среди главных целей экологической программы - снижение выбросов в атмосферу на 7%, полный переход Михайловского ГОКа и ОЭМК на замкнутую систему оборотного водоснабжения, что исключит сбросы сточных вод в реки, пруды и озера, полная переработка технологических отходов и материалов и уменьшение выбросов парниковых газов у потребителей железорудного сырья при производстве стали.

Задачи и технологии

Металлоинвест уделял серьезное внимание решению экологических задач и до принятия программы. Занимая второе место в мире по объему разведанных запасов железной руды - около 14 млрд тонн (по международной классификации JORC), - компания применяет в производстве технологию прямого восстановления железа и выплавки стали в электропечах - это позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду. Так в 2007-2018 гг. объем валовых выбросов предприятий компании сократился на 24%.

Металлоинвест пристально следит за улучшением экологических показателей производственных процессов, использованием природных ресурсов и утилизацией отходов производства, соблюдением работниками экологических норм. На производствах внедряют энергосберегающие технологии, проводят модернизацию оборудования, регулярно осуществляют экологический мониторинг. Компания также постоянно наращивает выпуск продукции, использование которой помогает сокращать выбросы парниковых газов при производстве стали. Для обеспечения экологической безопасности на всех предприятиях компании применяется Система экологического менеджмента, сертифицированная по стандарту ISO 14001:2015.

В числе самых важных проектов компании - реконструкция коксовой батареи и увеличение доли производства электростали на комбинате Уральская Сталь, модернизация комплекса газоочистки четырех дуговых сталеплавильных печей, строительство системы оборотного водоснабжения и установки очистки сточных вод на ОЭМК.

Осознанный подход

В 2018 году Металлоинвест получил от международной компании EcoVadis рейтинг корпоративной социальной ответственности "серебряного" уровня. Год спустя показатели рейтинга выросли до 60 баллов при среднем значении по отрасли в 43 балла - Металлоинвест вошел в 12% лучших компаний в мире, имеющих этот рейтинг. При этом среди производителей металлоресурсов и стали компания - в числе 8% лучших по критерию "Окружающая среда" и 4% лучших по критерию "Трудовые права и права человека".

В 2019 году компания также заняла четвертое место в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний в России по версии Всемирного фонда дикой природы. Тогда же Металлоинвест стал первой частной российской компанией, заключившей кредитное соглашение, процентная ставка по которому зависит от ESG-рейтинга (Environmental Social Governance - работа компании в области защиты окружающей среды, корпоративного управления и в социальной сфере).

В качестве члена Международной ассоциации стали (World Steel Association, WSA) Металлоинвест участвует в проекте по сбору данных о выбросах углекислого газа в металлургической отрасли. Несколько лет подряд компания получает сертификат, подтверждающий, что обязательства по предоставлению достоверных данных по единой методике WSA выполнены. Результаты проекта компания планирует использовать для дальнейших мер по снижению воздействия на окружающую среду.