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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав запустил информационную систему, содержащую сведения о пациентах с COVID-19

Вся информация об инфицированных будет поступать в систему от медицинских организаций

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минздрав России запустил специальную информационную систему, которая содержит информацию о пациентах с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, а также контактных лицах и лицах с признаками пневмонии. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

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"В России запущена информационная система учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 <...> Система содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах, с ними контактировавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся информация будет поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов Федерального медико-биологического агентства России (для закрытых административно-территориальных образований), Минкомсвязи и Минтранса России.

"На федеральном уровне информация будет обезличена. На региональном уровне будет доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим. По сложным пациентам, мониторинг которых осуществляется силами дистанционных реанимационно-консультационных центров, будет осуществляться динамический мониторинг состояния здоровья", - добавили в министерстве.

Новая информационная система станет единым источником для предоставления информации о распространении коронавирусной инфекции и эффективности действий властей разного уровня по предотвращению ее распространения.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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