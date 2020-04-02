В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

ТАСС, 2 апреля. Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Согласно тексту указа, гражданам для того, чтобы покинуть свое место проживания или пребывания, необходимо оформить заявку с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области", размещенного на портале nn-card.ru. Гражданам, не имеющим в пользовании смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места жительства нужно осуществлять по единому номеру "112" в Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

В подтверждение заявки на портале будет сформирован QR-код. Также в подтверждении права находиться на улице можно показать номер заявки, сформированной службой 112.

По словам губернатора Глеба Никитина, указ не устанавливает единой обязательной формы подтверждения. "Например, медики или волонтеры могут предъявить удостоверение при его наличии. Подтвердить свое право нахождения на улице человек может необходимостью погулять с собакой или вынести мусор. Сотрудник [правоохранительных органов], правда, может затребовать доказательство того, что вы рядом с домом, например, попросить предъявить ему паспорт", - цитирует Никитина пресс-служба.

В Нижегородской области с 30 марта введен режим полной самоизоляции. В регионе выявлено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четверо выздоровевших ранее выписаны из больницы.