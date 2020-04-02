Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения организации питания детей в школах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура в ходе проверок выявила многочисленные нарушения при организации питания детей в школах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о многочисленных нарушениях законодательства в указанной сфере. Так, в образовательных организациях распространены факты поставки продуктов питания без документов, подтверждающих их безопасность, нарушения требований к организации хранения и реализации пищевой продукции, соблюдению правил личной гигиены персоналом, прохождению ими профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также распространены случаи отступления от утвержденного меню, несоблюдения норм питания и замены блюд, неправильного формирования рационов питания, однообразного ассортимента продуктов. Кроме того, сотрудники пищеблоков школ не проходили иммунизацию, в некоторых случаях санитарные книжки у них отсутствовали или были поддельными. "Распространенность нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, а также повсеместное (в более чем 20 регионах) использование просроченных или запрещенных продуктов питания являлись одной из причин отравлений и инфекционных заболеваний детей", - сообщили в надзорном ведомстве. По требованию Генпрокуратуры надзор в этой сфере усилен.