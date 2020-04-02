Камчатка закупит новые квадрокоптеры для слежения за лесными пожарами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Четырнадцать квадрокоптеров закупят на Камчатке к новому пожароопасному сезону в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Это, по мнению специалистов, повысит эффективность слежения за распространением лесных пожаров, сообщил ТАСС заместитель руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Алексей Епишков.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам регионов округа взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами и подготовкой к ним. Показатели пожарной опасности в 2020 году в ряде регионов ДФО могут быть выше средних из-за малоснежной зимы и теплой погоды за первые месяцы 2020 года в России.

"У нас есть один квадрокоптер, и в прошлом году именно с его помощью удалось выявить факт вырубки лесных насаждений в одном из районов Камчатки, добраться до которого мы не могли из-за весенней распутицы. <...> В этом году принято решение закупить еще 14 квадрокоптеров. <...> Устройства придут на Камчатку к началу нового пожароопасного сезона, специалисты пройдут обучение по управлению современной техникой, что позволит оперативно реагировать на возникающие очаги возгорания и следить за распространением лесных пожаров в крае", - рассказал ТАСС Епишков.

Он добавил, что по нацпроекту "Экология" в 2020 году для нужд края будут закуплены также два автомобиля Урал. Всего на реализацию мероприятий по проекту "Сохранение лесов" в этом году Камчатке выделено 27 млн рублей из средств федерального бюджета.

Пожароопасный период на Камчатке начинается с 1 мая.

"Экология" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.