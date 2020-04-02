Председатель правительства потребовал обеспечить оперативную подготовку и утверждение новых актов правительства, связанных с борьбой с пандемией коронавируса и ее влиянием на социальную сферу и экономику страны.

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Кабмин выделит 500 млн рублей на помощь россиянам, находящимся за рубежом, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства страны.

"С подготовкой этих документов затягивать нельзя, - заявил он на заседании правительства РФ. - Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их - до конца недели. Все меры, которые обозначил президент [РФ Владимир Путин], должны заработать немедленно".

Премьер напомнил, что глава государства подписал пакет федеральных законов по этим вопросам. "Теперь правительство должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят этим законам работать в полную силу, - добавил он. - Это нужно сделать так же оперативно, как мы внесли изменения в законодательство по инициативам президента, которые он озвучил в своем обращении [к россиянам]. Здесь понадобятся документы, которые затрагивают самые разные сферы - от долевого строительства до рынка медицинских изделий".

Мишустин добавил, что отдельные постановления правительства требуются к законам об изменениях в Налоговый кодекс РФ и к закону о банкротстве. "Правительственные нормативные акты мы выпустим к президентским поправкам в закон о Центральном банке и тем, которые касаются Бюджетного кодекса", - заявил он.

Субсидии для отсрочки платежей по кредитам МСБ

Кабмин выделит из своего резервного фонда 5 млрд рублей на субсидии кредитным организациям для обеспечения отсрочки платежей по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщил Мишустин. "Мы выделим из резервного фонда правительства 5 млрд рублей на субсидии кредитным организациям, - отметил он. - Эти средства помогут обеспечить отсрочку платежей по кредитам, которые были выданы малому и среднему бизнесу". "В предстоящие полгода сумма таких отсроченных платежей по процентам за кредиты составит почти 10 млрд рублей", - добавил премьер.

Он напомнил, что правительство расширило возможность реструктуризации ранее выданных кредитов и упростило требования для получения льготных займов на выплату зарплат сотрудникам. "Пострадавшие предприятия на полгода могут отсрочить платежи по кредитам, - пояснил премьер. - При этом треть выплат по процентам возьмет на себя федеральный бюджет. Я подпишу соответствующее постановление правительства, которое утверждает правила предоставления федеральных субсидий на эти цели".

Глава кабмина добавил, что за счет бюджетных средств кредитным организациям будет компенсировано снижение доходов по кредитам, которые были выданы на неотложные нужды малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей. "В первую очередь - на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг, - сказал он. - На эти цели мы направим 2,6 млрд рублей".

Премьер отметил важность того, чтобы все эти меры осуществлялись по всей стране, в каждом субъекте федерации. "Вчера президент поручил нам разработать дополнительные меры по поддержке экономики, уделив особое внимание обеспечению устойчивости региональных бюджетов, - напомнил он. - На них сейчас ложится большая нагрузка. И нам необходимо поддержать их в первую очередь".

Также правительство выделит 242 млн рублей организации "Волонтеры-медики", которая оказывает помощь пожилым людям в условиях пандемии коронавируса. "Сегодня рассмотрим вопрос о выделении более 242 млн рублей на предоставление субсидии организации "Волонтеры-медики", - сказал Мишустин.

Кроме того, кабмин предлагает увеличить до 50% авансирование контрактов по госзакупкам.