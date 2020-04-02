Из Рио-де-Жанейро вылетел спецборт с россиянами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Большой российский флаг вывесили в среду вечером на стойке регистрации D в зоне вылета международного аэропорта Рио-де-Жанейро, откуда бортом авиакомпании Azur air около 6 утра по местному времени (полдень мск) отправились на родину граждане, которых пандемия коронавируса застала на западном побережье Атлантики.

"Работа по вывозу граждан из Бразилии завершена. Всем, кто хотел вернуться, такая возможность была предоставлена", - сообщил генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков. Он также напомнил, что еще до того, как было принято решение о вывозе соотечественников из стран Латинской Америки, дипломаты помогли более чем ста россиянам благополучно вернуться на родину регулярными рейсами.

Генеральное консульство России в Рио-де-Жанейро назначило начало сбора соотечественников на 23:00 (05:00 мск). К этому времени из воздушной гавани ушел последний из запланированных на среду рейсов, по опустевшим залам терминала изредка перемещались вышедшие на ночное дежурство сотрудники служб аэропорта в светоотражающих жилетах. Дипломаты в масках и перчатках сверяли списки зарегистрировавшихся на рейс сограждан, каждый раз протирая дезинфицирующим средством авторучку перед тем, как выдать ее очередному пассажиру вместе с анкетой.

Те, в свою очередь, выстроились в очередь на сдачу багажа (им разрешили взять по 20 кг на человека и 3 кг ручной клади), стараясь выдерживать рекомендованное расстояние в полтора метра друг от друга. Некоторые были в медицинских масках.

"Очередь была большая, больше ста человек, но нас оформили достаточно быстро", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС Полина Минаева. Россиянка оказалась в Бразилии по работе и не смогла вовремя вылететь домой в связи с прекращением авиасообщения. По собственному признанию, она чувствует себя хорошо, но тем не менее по возвращении намерена оставаться дома. "Несмотря на все меры предосторожности, все-таки я побывала в нескольких аэропортах", - призналась она.

Пройдя регистрацию, соотечественники разошлись по залам терминала, заняв скамейки для отдыха и столики в тех немногих кафе, что продолжают работать, несмотря на значительное сокращение пассажиропотока из-за эпидемии.

После взлета Boeing-777 взял курс на столицу Перу Лиму, куда он должен прибыть около 8 часов утра по местному времени (16:00 мск). Там на борт, как ожидается, поднимутся еще порядка 250 заблокированных в этой стране российских туристов. Многих из них посольство в результате сложнейшего процесса координации с местными властями смогло доставить из самых отдаленных и глухих уголков андской республики.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных превысило 6,8 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе страны, 240 заразившихся умерли, смертность составляет 3,5%. По оценкам главы Минздрава Луиса Энрике Мандетты, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.