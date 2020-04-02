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В КБР назначили допвыплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом

Врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием в месяц получат по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший и прочий медперсонал по 25 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков подписал указ о дополнительных выплатах врачам, медсестрам, младшему и прочему медперсоналу, который работает в госпитале по оказанию помощи людям, заразившимся коронавирусом. Текст указа опубликован на его официальном сайте в четверг.

По данным оперативного штаба в КБР, на 2 апреля в регионе зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. В госпитале остается 16 человек, 824 человек находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением, 276 человек завершили карантин. С 31 марта глава КБР Казбек Коков ввел режим полной самоизоляции для жителей региона.

"Установить ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" Министерства здравоохранения КБР, осуществляющим деятельность в условиях повышенной опасности заражения новой коронавирусной инфекцией, имеющим непосредственный контакт с лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также работающим с биологическим материалом, полученным от указанных лиц, и осуществляющим работу в комплектах специальной защитной одежды в условиях возможного заражения новой коронавирусной инфекцией", - гласит текст документа.

Согласно указу врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием в месяц получат по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший и прочий медперсонал по 25 тыс. рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и обеспечивающим работу учреждения и не имеющим непосредственного контакта с лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию: врачам и специалистам с высшим не медицинским образованием - 30 тыс. рублей, среднему медперсоналу - 25 тыс. рублей, младшему и прочему медперсоналу - 20 тыс. рублей. Правительству КБР поручено изыскать средства на эти цели "за счет бюджетных и внебюджетных источников".

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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