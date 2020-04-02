Лукашенко: в Белоруссии ситуация с коронавирусом не хуже, чем в России

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, поскольку эпидемическая ситуация в Белоруссии не хуже, чем в России. Об этом, как сообщило агентство БелТА , заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".

"Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже", - сказал он.

Также белорусский лидер спросил о том, "зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем". "И в то же время они внутри страны, а Россия огромная, не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство", - считает Лукашенко. "А как насчет формулы "друг познается в беде"?" - добавил он.

В Белоруссии, по данным Минздрава, зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. В последние дни ведомство не приводит общее число заразившихся. По данным на 31 марта, число инфицированных составляло 163 человека.