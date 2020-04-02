ВЦИОМ: две трети россиян ограничили контакты с другими людьми в условиях коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Две трети жителей России ограничили общение с другими людьми в условиях распространения коронавируса. Такие данные содержатся в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в четверг на сайте центра.

"Наши соотечественники активно применяют меры, способные обезопасить их и близких от коронавируса. Две трети (70%) ограничили контакты с другими людьми: самоизолировались дома или уехали в отдаленное место. За пять дней эта доля увеличилась на 28 процентных пунктов с 26 марта", - отмечается в исследовании.

Кроме того, более половины (61%) опрошенных моют руки или используют специальные антисептики, что на 2 процентных пункта больше, чем при опросе пять суток назад. Каждый пятый (21%) носит маску или респиратор в рамках мер, способных предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Эта доля увеличилась с 26 марта на 8 процентных пунктов.

"Проводят дезинфекцию помещений, проветривают помещения 15% россиян, плюс 5 процентных пунктов за неполную неделю. Также 12% избегают скопления людей, например, в общественном транспорте, не посещают массовые мероприятия. Эта доля уменьшилась на 11 процентных пунктов. Практически каждый десятый (8%) старается поддерживать иммунитет, принимает витамины или лекарства, а также следит за своим здоровьем", - говорится в материале.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26 и 30 марта среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.