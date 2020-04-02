Из больницы в Крыму выписали гражданку Бельгии, вылечившуюся от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Первого пациента в Крыму, вылечившегося от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, выписали из больницы - это женщина с двумя гражданствами, России и Бельгии. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава администрации города Саки Александр Овдиенко.

Первого заболевшего в Крыму выявили 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины. 24 марта подтвердились еще шесть случаев заражения на полуострове, в том числе у женщины, приехавшей из Бельгии. Сейчас в регионе уже 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

"В нашей Сакской ЦРБ находилась на лечении пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Была оказана полноценная, квалифицированная медицинская помощь. Первый тест дал отрицательный результат, инфекции не обнаружено, повторный тест тоже дал отрицательный результат. Из этих двух тестов лечащий врач принял решение о выздоровлении пациента, она должна убыть к месту постоянного проживания", - сказал Овдиенко.

По его словам, пациентка хорошо себя чувствует, ее лечение полностью завершено.