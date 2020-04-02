Сайт стопкоронавирус.рф за сутки посещают около 1,5 млн человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Информация, размещенная на сайте стопкоронавирус.рф , поступает от правительства России, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, а также от других министерств и ведомств. За сутки портал посещают около 1,5 млн человек, сообщила генеральный директор "АНО" Национальные приоритеты София Малявина на заседании научного совета Центра в ТАСС.

"Это вся официальная информация правительства РФ и ведомств, прежде всего, Минздрава и Роспотребнадзора, что касается медицинской части и санэпидемиологической обстановки. Также мы сотрудничаем с другими ведомствами, которые поставляют нам информацию, это Минпромторг, если речь идет о поставке масок и необходимого оборудования",- рассказала Малявина.

Она отметила, что важно создать согласованный единый источник проверенной информации, которому люди будут доверять, для того чтобы снижать риски паники или безразличного отношения к происходящему.

"Мы организовали единый источник достоверной информации стопоронавирус.рф, на котором выкладывается ежеминутно актуальная информация, которая позволяет людям ориентироваться в тех действиях, которые мы все с вами предпринимаем. Портал стопкоронавирус.рф посещает сейчас в сутки более 1,5 млн уникальных пользователей, на сегодняшний день это 1,8 млн пользователей", - отметила Малявина.

Портал стопкоронавирус.рф и его дочерние аккаунты информируют о статистике заболевших, правительственных мерах, о том, что такое коронавирусная инфекция, где получить помощь, о региональных инициативах. Так же они разъясняют вводимые ограничительные меры и мотивируют людей их исполнять.