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Пандемия коронавируса нового типа

Нетаньяху проведет неделю в изоляции из-за коронавируса у главы Минздрава Израиля

1 апреля у него истек срок предыдущей изоляции, на которую Нетаньяху был направлен после обнаружения коронавируса у его советника по делам ультраортодоксальной общины

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апреля. /ТАСС/. Глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху будет находиться в изоляции до 8 апреля после контактов с министром здравоохранения Израиля Яаковом Лицманом, у которого диагностирован коронавирус. Об этом в четверг сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр будет находиться в изоляции до следующей среды (8 апреля) вследствие сообщения о диагностировании коронавируса у министра здравоохранения Яакова Лицмана. Решение принято по рекомендации лечащего врача премьер-министра и в соответствии с указаниями министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

У Нетаньяху только в 21:00 мск 1 апреля истек срок предыдущей изоляции, на которую он был направлен 30 марта после того, как у его советника по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух был обнаружен коронавирус. Тесты на коронавирус самого премьера и лиц из его ближайшего окружения 30 марта дали отрицательный результат. В предыдущий раз глава израильского камбина сдавал такой тест 15 марта.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле возросло в четверг до 6 211, увеличившись за сутки на 620 человек, количество умерших достигло 31, увеличившись на шесть человек. По данным министерства здравоохранения страны, состояние 107 человек оценивается как тяжелое, 289 выздоровели.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминПандемия коронавируса нового типа
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