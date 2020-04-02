Нетаньяху проведет неделю в изоляции из-за коронавируса у главы Минздрава Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апреля. /ТАСС/. Глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху будет находиться в изоляции до 8 апреля после контактов с министром здравоохранения Израиля Яаковом Лицманом, у которого диагностирован коронавирус. Об этом в четверг сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр будет находиться в изоляции до следующей среды (8 апреля) вследствие сообщения о диагностировании коронавируса у министра здравоохранения Яакова Лицмана. Решение принято по рекомендации лечащего врача премьер-министра и в соответствии с указаниями министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

У Нетаньяху только в 21:00 мск 1 апреля истек срок предыдущей изоляции, на которую он был направлен 30 марта после того, как у его советника по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух был обнаружен коронавирус. Тесты на коронавирус самого премьера и лиц из его ближайшего окружения 30 марта дали отрицательный результат. В предыдущий раз глава израильского камбина сдавал такой тест 15 марта.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле возросло в четверг до 6 211, увеличившись за сутки на 620 человек, количество умерших достигло 31, увеличившись на шесть человек. По данным министерства здравоохранения страны, состояние 107 человек оценивается как тяжелое, 289 выздоровели.