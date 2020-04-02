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Дело полковника Захарченко

Экс-полковника Захарченко поместили на карантин в СИЗО "Кремлевский централ"

Он проходит стандартный карантин

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года колонии, после этапирования в Москву в связи с новым обвинением, помещен в следственный изолятор № 1 ФСИН России, который расположен внутри "Матросской Тишины" и известен как "Кремлевский централ". Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Сейчас Захарченко находится на карантине в "Кремлевском централе", он проходит стандартный карантин: содержится во временной одиночной камере, его осматривают медики, с ним беседуют психологи. По моим сведениям, Захарченко чувствует себя нормально", - сказал Мельников.

СИЗО № 1 ФСИН России ("Кремлевский централ") находится на территории СИЗО № 1 УФСИН РФ по Москве ("Матросская Тишина"), но является изолятором федерального подчинения.

Захарченко этапировали в Москву для ознакомления с новым уголовным делом в его отношении. Его материалы насчитывают 57 томов. Ранее СК РФ предъявил обвинение Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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