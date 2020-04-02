{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Как сообщил пресс-секретарь президента, обращение запланировано на четверг после 16:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На эту тему
Обращения Владимира Путина к гражданам России. Хронология

"Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 мск, начиная с 16:00 мск ориентировочно можно будет ждать", - заявил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что в настоящее время глава государства работает над текстом этого обращения.

Как добавил представитель Кремля, во второй половине дня у Путина также запланировано несколько телефонных разговоров с иностранными партнерами. Кроме того, президент в четверг проведет несколько рабочих встреч в формате "один на один", они будут носить закрытый характер.

В предыдущий раз президент РФ обратился к россиянам 25 марта. Он тогда предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Тогда же Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Это было сделано для предотвращения угрозы быстрого распространения инфекции. При этом продолжают свою работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и ряд других организаций, транспорт, а также органы власти всех уровней.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Мишустин освободил Антонину Приезжаеву от должности замглавы Роскомнадзора
Она курировала в ведомстве вопросы защиты персональных данных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС