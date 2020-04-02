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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков сообщил, что решений о продлении нерабочей недели пока не принималось

Представитель Кремля призвал дождаться нового обращения президента России к гражданам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Решения о продлении нерабочей недели пока не принималось, но нужно дождаться, что именно скажет президент РФ Владимир Путин в своем новом обращении к гражданам в четверг после 16:00 мск. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"По состоянию на эту минуту никаких решений не принималось", - ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли объявить и следующую неделю нерабочей.

"Поэтому давайте дождемся того, что будет сказано президентом", - заметил пресс-секретарь главы государства.

В предыдущий раз президент РФ выступил с обращением к россиянам 25 марта. Он тогда предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Тогда же Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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