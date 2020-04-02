Песков: федеральные власти не давали указаний регионам о закрытии транспортного сообщения

"Никаких решений из центра, из штаба (штаб, отвечающий за противодействие распространению коронавируса - прим. ТАСС) на этот счет на было и нет", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о том, была ли дана регионам установка из центра по закрытию транспортного сообщения, поскольку некоторые руководители регионов уже приняли подобные меры.

Ранее сообщалось, что власти нескольких регионов Российской Федерации в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ввели ограничения на перемещение по своей территории. Перемещаться по территории регионов можно тем, кто едет к месту работы или за медпомощью, а также если имеется угроза жизни и здоровью. При себе необходимо иметь удостоверение личности и другие документы, по которым можно установить обоснованность выезда. Речь, в частности, идет о Чечне, Татарстане, Мурманской, Псковской, Астраханской и Ленинградской областях. Изменения в сообщении с Краснодарским краем и Севастополем ввел Крым.