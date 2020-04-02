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Пандемия коронавируса нового типа

МИД России даст разъяснения об обстоятельствах отправки медоборудования в США

Ранее в Госдепе сообщили, что Вашингтон согласился приобрести у Москвы медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ, средства личной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. МИД России вскоре даст разъяснения по вопросам, касающимся отправки в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы договорились, будет дано разъяснение министерством иностранных дел. Я думаю, в ближайшее время они это сообщат", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кто именно в США попросил помощи у РФ и идет ли речь о гуманитарной поставке или о приобретении соответствующих медицинских принадлежностей американской стороной.

Ранее в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было указано, что власти США в продолжение телефонного разговора президентов двух стран - Дональда Трампа и Владимира Путина - "согласились приобрести у России необходимые медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ, средства личной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США".

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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