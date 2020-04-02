{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Многие находившиеся во Внуково и Шереметьево узбекистанцы улетели домой

Кроме того, 160 граждан республики, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле до следующих вывозных рейсов

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /ТАСС/. Большинство граждан Узбекистана, которые находились в аэропортах Внуково и Шереметьево в ожидании вывозных рейсов, отправлены в республику. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

"Посольство Узбекистана в Москве опровергает факт скопления граждан Республики Узбекистан в аэропортах Домодедово и Жуковский. По данным дипмиссии, большая часть соотечественников, находившихся в аэропортах Внуково и Шереметьево, уже вывезена в Узбекистан чартерными рейсами", - указывается в документе.

Отмечается, что 160 граждан республики, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле до следующих вывозных рейсов. Для них организовано трехразовое горячее питание.

15 марта после выявления в Узбекистане первого случая заражения коронавирусом в стране было приостановлено транспортное сообщение с другими государствами. При этом авиакомпания Uzbekistan Airways организовала несколько рейсов по вывозу соотечественников из ряда стран, в том числе из России.

С 30 марта все воздушные гавани республики в соответствии с решением специальной республиканской комиссии по противодействию распространению коронавируса были закрыты до 20 апреля. В настоящее время жителям Узбекистана разрешено покидать жилище только для приобретения продуктов и медикаментов. По последним данным, в республике зарегистрировано 190 случаев инфицирования коронавирусом.

Теги
УзбекистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Посольство РФ в Таиланде рекомендовало застрявшим в стране россиянам продлить медстраховки
Посольство также рекомендовало определить контактные лица в группах соотечественников, которые застряли в стране, для прямого и удобного общения с консульским отделом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС