Многие находившиеся во Внуково и Шереметьево узбекистанцы улетели домой

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /ТАСС/. Большинство граждан Узбекистана, которые находились в аэропортах Внуково и Шереметьево в ожидании вывозных рейсов, отправлены в республику. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

"Посольство Узбекистана в Москве опровергает факт скопления граждан Республики Узбекистан в аэропортах Домодедово и Жуковский. По данным дипмиссии, большая часть соотечественников, находившихся в аэропортах Внуково и Шереметьево, уже вывезена в Узбекистан чартерными рейсами", - указывается в документе.

Отмечается, что 160 граждан республики, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле до следующих вывозных рейсов. Для них организовано трехразовое горячее питание.

15 марта после выявления в Узбекистане первого случая заражения коронавирусом в стране было приостановлено транспортное сообщение с другими государствами. При этом авиакомпания Uzbekistan Airways организовала несколько рейсов по вывозу соотечественников из ряда стран, в том числе из России.

С 30 марта все воздушные гавани республики в соответствии с решением специальной республиканской комиссии по противодействию распространению коронавируса были закрыты до 20 апреля. В настоящее время жителям Узбекистана разрешено покидать жилище только для приобретения продуктов и медикаментов. По последним данным, в республике зарегистрировано 190 случаев инфицирования коронавирусом.