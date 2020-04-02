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Минюст предложил распространить меры поддержки бизнеса на адвокатов, нотариусов и НКО

Помимо этого, Минюст предложил перенести для НКО предоставление отчетности с 15 апреля на 1 июня

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции предложило распространить меры, разрабатываемые для поддержки бизнеса, на адвокатов, нотариусов и некоммерческие организации. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Минюста.

"В условиях неблагоприятной обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Минюст предлагает распространить на адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, и некоммерческие организации меры поддержки, разрабатываемые правительством РФ в отношении малого и среднего бизнеса", - сказали в Минюсте.

В частности, напомнили в ведомстве, сейчас рассматриваются вопросы о продлении на шесть месяцев сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, о продлении на шесть месяцев для микропредприятий сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, прорабатывается возможность снижения до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами МСП.

"Целесообразность распространения вышеуказанных мер на адвокатов и нотариусов вызвана особым правовым статусом, который обусловлен возложением на них публично значимой функции по обеспечению конституционных гарантий прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, предусмотренных ст. 48 конституции", - пояснили в Минюсте. В то же время НКО, в том числе социально ориентированные, основной целью которых не является извлечение прибыли, также нуждаются в мерах поддержки.

Помимо этого, Минюст России предложил перенести для НКО предоставление отчетности с 15 апреля на 1 июня.

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