{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Страны Евросоюза призвали не нарушать основные права граждан в условиях пандемии

В совместном заявлении МИД четырнадцати стран ЕС отмечается, что власти должны регулярно пересматривать введенные меры

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Различные ограничения, которые вводят государства в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, не должны нарушать принцип верховенства закона и основные права граждан, власти должны регулярно пересматривать введенные меры. Об этом говорится в совместном заявлении МИД четырнадцати стран Евросоюза, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В этой беспрецедентной ситуации закономерно, что государства - участники ЕС принимают экстраординарные меры, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис. Но мы глубоко обеспокоены риском нарушения принципов верховенства закона, демократии и основных прав в связи с введением некоторых экстренных мер, - говорится в послании. - Экстренные меры должны быть ограничены лишь до самого необходимого, быть пропорциональными и носить временный характер, а также они должны регулярно пересматриваться и соответствовать вышеназванным принципам, как и международным обязательствам. Они не должны ограничивать свободу выражения мнений или свободу СМИ".

В этой связи МИД Бельгии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии, ФРГ, Франции и Швеции выражают поддержку инициативе Еврокомиссии по мониторингу вводимых странами ЕС мер на предмет их соответствия фундаментальным ценностям объединения и призывают задействовать для этого Совет ЕС по общим вопросам. Также министры иностранных дел напоминают остальным странам Евросоюза, что они могут присоединиться к данному заявлению в любой момент.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса
Он заразился коронавирусом в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС