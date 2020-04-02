Страны Евросоюза призвали не нарушать основные права граждан в условиях пандемии

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Различные ограничения, которые вводят государства в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, не должны нарушать принцип верховенства закона и основные права граждан, власти должны регулярно пересматривать введенные меры. Об этом говорится в совместном заявлении МИД четырнадцати стран Евросоюза, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

"В этой беспрецедентной ситуации закономерно, что государства - участники ЕС принимают экстраординарные меры, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис. Но мы глубоко обеспокоены риском нарушения принципов верховенства закона, демократии и основных прав в связи с введением некоторых экстренных мер, - говорится в послании. - Экстренные меры должны быть ограничены лишь до самого необходимого, быть пропорциональными и носить временный характер, а также они должны регулярно пересматриваться и соответствовать вышеназванным принципам, как и международным обязательствам. Они не должны ограничивать свободу выражения мнений или свободу СМИ".

В этой связи МИД Бельгии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии, ФРГ, Франции и Швеции выражают поддержку инициативе Еврокомиссии по мониторингу вводимых странами ЕС мер на предмет их соответствия фундаментальным ценностям объединения и призывают задействовать для этого Совет ЕС по общим вопросам. Также министры иностранных дел напоминают остальным странам Евросоюза, что они могут присоединиться к данному заявлению в любой момент.