В Ярославле лишили водительских прав мужчину, заблокировавшего машину скорой помощи

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Мужчина, заблокировавший на легковом автомобиле выезд машины скорой помощи с ребенком из двора жилого дома в Ярославле, по решению суда лишен водительских прав на три месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В конце марта легковой автомобиль Hyundai в одном из дворов во Фрунзенском районе Ярославля заблокировал выезд машины скорой помощи, в которой находился ребенок.

"Мировой судья судебного участка № 2 Фрунзенского района признала Мусаева Элвина, водителя Hyundai, не пропустившего во дворе скорую помощь с ребенком, виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.17 КоАП ("Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом"), назначила наказание в виде трех месяцев лишения права управления транспортным средством", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в здание судебного участка допускали только участников процесса в связи с ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, как водитель машины скорой помощи включает сирену, просит водителя автомобиля Hyundai пропустить машину. В это время в машине скорой плакал ребенок, предположительно, младенец. Возраст ребенка, а также его состояние здоровья не уточняется.