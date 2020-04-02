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Пандемия коронавируса нового типа

В Сочи мобильные отряды за сутки выявили более 100 нарушителей карантина

Кроме того, мобильными отрядами было обследовано 1387 объектов размещения и потребительской сферы

СОЧИ, 2 апреля. /ТАСС/. Мобильные отряды самоконтроля в Сочи за один день проверили около 1,5 тыс. человек на улицах курорта. Из них 116 человек нарушили режим карантина, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"За первый день работы мобильных отрядов самоконтроля в Сочи было проверено около 1,5 тыс. человек. Из них 116 человек находились на улице без уважительной причины. Им были разъяснены новые требования по ограничению передвижения по городу и рекомендовано вернуться обратно домой", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, мобильными отрядами было обследовано 1387 объектов размещения и потребительской сферы, где было выявлено 14 нарушений. За несоблюдение карантина для граждан предусмотрен штраф от 15 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. Если их действия повлекли гибель людей, штраф будет составлять 1 млн рублей.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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