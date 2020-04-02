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Пандемия коронавируса нового типа

Илья Прусикин, Ксения Собчак и BadComedian присоединились к проекту #ДомаВместе

Они призвали россиян оставаться дома ради своего здоровья и здоровья близких
' YouTube Russia'

Блогеры, музыканты и другие инфлюенсеры присоединились к проекту #ДомаВместе на YouTube. Порядка 50 авторов YouTube-каналов призвали россиян оставаться дома ради своего здоровья и здоровья близких. Их обращения собраны в одном ролике на канале YouTube Russia.

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Проект #ДомаВместе стартовал 27 марта. В нем приняли участие, в частности, Илья Прусикин, Ксения Собчак, BadComedian, Wylsacom, Руслан Усачев и Данила Поперечный. Как говорится в сообщении, вместе с популярными блогерами и исполнителями удалось собрать тематические подборки развлекательных и познавательных видео на канале YouTube Russia. Ролики, посвященные готовке, спорту и саморазвитию, помогут с пользой провести время дома.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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