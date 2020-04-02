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Пандемия коронавируса нового типа

Рошаль рекомендовал переболевшим пневмонией детям дыхательную гимнастику и строгий режим

При этом важно при восстановлении не контактировать с другими больными с "разной инфекционной патологией"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Дыхательная гимнастика и соблюдение строгого режима помогут восстановиться детям, перенесшим пневмонию, такие рекомендации дал глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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"Строгий режим. Должно быть сбалансированное питание, очень полезно заниматься дыхательной гимнастикой по два-три раза в день. Использовать витаминотерапию, она очень полезна", - сказал он.

Леонид Рошаль добавил, что важно при восстановлении не контактировать с другими больными с "разной инфекционной патологией", включая респираторные заболевания.

Теги
РоссияРошаль, Леонид МихайловичПандемия коронавируса нового типа
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