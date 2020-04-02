В Приволжском федеральном округе выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом

Кроме того, о новом, 32-м для округа, случае в Чувашии сообщили в пресс-службе администрации главы республики. При этом общее число смертей среди инфицированных коронавирусом пациентов в округе достигло трех. Власти Пермского края сообщили, что коронавирусом была заражена умершая главный редактор региональной газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова.

Новые случаи заражения

Наибольшее число новых заражений выявлено в Нижегородской области - 13 за последние сутки. "Новые подтвержденные случаи - не результат одного дня. Процесс верификации достаточно длительный. Мы получили подтвержденный диагноз людей, которые уже проходят лечение", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области главу региона Глеба Никитина.

Семь новых случаев заражения подтвердились у жителей Пермского края, пять - в Оренбургской области, по два - в Самарской области, Башкирии и Марий Эл.

Общее число выявленных заражений в Пермском крае увеличилось до 20, один пациент успешно прошел лечение и был выписан после выздоровления, два человека умерло, среди них Петрова, которой ранее ставили диагноз "пневмония". "Важно подчеркнуть, что такой рост связан с "накопленным эффектом" проведения анализов. Тесты были отправлены в разное время, а результаты вернули единовременно. Это не вновь заразившиеся люди, это пациенты, у которых давно было подозрение на заболевание и которые давно наблюдаются и лечатся врачами. Все они поступили в инфекционную больницу еще в 20-х числах марта", - сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.

По данным министерства здравоохранения Оренбургской области, новые случаи заражения в регионе выявлены у пациентов из круга контактов ранее заболевших людей, медицинских работников среди них нет. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе возросло до 12, один человек ранее скончался.

В Пензе трое из 15 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, находятся в реанимации, в Самарской области состояние всех инфицированных удовлетворительное или средней степени тяжести, семь из 17 зараженных за все время пандемии выписаны после выздоровления.

В Республике Марий Эл на сегодняшний день четыре человека с коронавирусом находятся в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы, в Башкирии, где верифицировано 10 случаев заражения, в больницах остаются восемь человек.

Позже в четверг, после обновления данных на сайте стопкорнавирус.рф, стало известно, что подтвердился второй случай заражения в Республике Чувашия. "В Чувашии выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшая женщина - не жительница Чувашии. В республику она приехала из Москвы, где в рамках процедуры нахождения на карантине сдала тест на коронавирус, но, не дождавшись результатов, уехала в Чувашию", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

Самоизоляция и нарушения карантина

В Кирове, где ранее было выявлено 12 случаев заражения, закрыт на карантин стационар городской больницы № 9. Причиной тому стал предварительно положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции у одного из пациентов стационара, который ранее находился в длительной поездке по стране.

В настоящее время во всех регионах Приволжского федерального округа действует режим самоизоляции для жителей. Согласно региональным документам, из дома можно выходить только в случае крайней необходимости, для получения экстренной медицинской помощи, покупок продуктов в ближайшем магазине, выноса мусора до контейнера или на прогулку с собакой в пределах 100 метров от дома. Для тех, кто недавно вернулся из других стран, продолжает действовать 14-дневный карантин. Так, в Оренбургской и Саратовской областях уже начали выявлять тех, кто его нарушает, под административное наказание попали в общей сложности семь человек, а в Татарстане правоохранители выявили в республике 61 нарушение условий карантина.

В Республике Татарстан получить пропуск, дающий право в режиме самоизоляции покинуть место жительства, можно получить по смс. В Нижегородской области гражданам, чтобы покинуть свое место проживания или пребывания, необходимо оформить заявку с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области", размещенного на портале nn-card.ru. Работодатели в Саратовской области смогут оформить пропуски для своих сотрудников, которые продолжают работать в период самоизоляции, для перемещения по региону по электронной записи, что позволит избежать очередей и скопления людей.

В Самарской области губернатор региона Дмитрий Азаров возглавил штаб по противодействию коронавирусу. Он поручил областному министерству социально-демографической политики заранее проинформировать граждан о выплатах пенсий, чтобы не создавать ажиотажа. "Выплаты будут проводиться ориентировочно три дня, с 14 по 17 апреля. Заранее людей проинформируйте, не создавайте ажиотаж по работе офисов Сбербанка по территории Самарской области", - цитирует пресс-служба правительства региона Азарова.