{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Приволжском федеральном округе выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом

При этом общее число смертей среди инфицированных коронавирусом пациентов в округе достигло трех

ТАСС, 2 апреля. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 14 регионах Приволжского федерального округа (ПФО) достигло 160, за последние сутки положительный результат дали анализы 31 пациента, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Кроме того, о новом, 32-м для округа, случае в Чувашии сообщили в пресс-службе администрации главы республики. При этом общее число смертей среди инфицированных коронавирусом пациентов в округе достигло трех. Власти Пермского края сообщили, что коронавирусом была заражена умершая главный редактор региональной газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова.

Новые случаи заражения

Наибольшее число новых заражений выявлено в Нижегородской области - 13 за последние сутки. "Новые подтвержденные случаи - не результат одного дня. Процесс верификации достаточно длительный. Мы получили подтвержденный диагноз людей, которые уже проходят лечение", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области главу региона Глеба Никитина.

Семь новых случаев заражения подтвердились у жителей Пермского края, пять - в Оренбургской области, по два - в Самарской области, Башкирии и Марий Эл.

Общее число выявленных заражений в Пермском крае увеличилось до 20, один пациент успешно прошел лечение и был выписан после выздоровления, два человека умерло, среди них Петрова, которой ранее ставили диагноз "пневмония". "Важно подчеркнуть, что такой рост связан с "накопленным эффектом" проведения анализов. Тесты были отправлены в разное время, а результаты вернули единовременно. Это не вновь заразившиеся люди, это пациенты, у которых давно было подозрение на заболевание и которые давно наблюдаются и лечатся врачами. Все они поступили в инфекционную больницу еще в 20-х числах марта", - сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.

По данным министерства здравоохранения Оренбургской области, новые случаи заражения в регионе выявлены у пациентов из круга контактов ранее заболевших людей, медицинских работников среди них нет. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе возросло до 12, один человек ранее скончался.

В Пензе трое из 15 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, находятся в реанимации, в Самарской области состояние всех инфицированных удовлетворительное или средней степени тяжести, семь из 17 зараженных за все время пандемии выписаны после выздоровления.

В Республике Марий Эл на сегодняшний день четыре человека с коронавирусом находятся в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы, в Башкирии, где верифицировано 10 случаев заражения, в больницах остаются восемь человек.

Позже в четверг, после обновления данных на сайте стопкорнавирус.рф, стало известно, что подтвердился второй случай заражения в Республике Чувашия. "В Чувашии выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшая женщина - не жительница Чувашии. В республику она приехала из Москвы, где в рамках процедуры нахождения на карантине сдала тест на коронавирус, но, не дождавшись результатов, уехала в Чувашию", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

Самоизоляция и нарушения карантина

В Кирове, где ранее было выявлено 12 случаев заражения, закрыт на карантин стационар городской больницы № 9. Причиной тому стал предварительно положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции у одного из пациентов стационара, который ранее находился в длительной поездке по стране.

В настоящее время во всех регионах Приволжского федерального округа действует режим самоизоляции для жителей. Согласно региональным документам, из дома можно выходить только в случае крайней необходимости, для получения экстренной медицинской помощи, покупок продуктов в ближайшем магазине, выноса мусора до контейнера или на прогулку с собакой в пределах 100 метров от дома. Для тех, кто недавно вернулся из других стран, продолжает действовать 14-дневный карантин. Так, в Оренбургской и Саратовской областях уже начали выявлять тех, кто его нарушает, под административное наказание попали в общей сложности семь человек, а в Татарстане правоохранители выявили в республике 61 нарушение условий карантина.

В Республике Татарстан получить пропуск, дающий право в режиме самоизоляции покинуть место жительства, можно получить по смс. В Нижегородской области гражданам, чтобы покинуть свое место проживания или пребывания, необходимо оформить заявку с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области", размещенного на портале nn-card.ru. Работодатели в Саратовской области смогут оформить пропуски для своих сотрудников, которые продолжают работать в период самоизоляции, для перемещения по региону по электронной записи, что позволит избежать очередей и скопления людей.

В Самарской области губернатор региона Дмитрий Азаров возглавил штаб по противодействию коронавирусу. Он поручил областному министерству социально-демографической политики заранее проинформировать граждан о выплатах пенсий, чтобы не создавать ажиотажа. "Выплаты будут проводиться ориентировочно три дня, с 14 по 17 апреля. Заранее людей проинформируйте, не создавайте ажиотаж по работе офисов Сбербанка по территории Самарской области", - цитирует пресс-служба правительства региона Азарова.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса
Он заразился коронавирусом в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС