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Пандемия коронавируса нового типа

AFP: президент Филиппин приказал полиции стрелять на поражение по нарушителям карантина

При этом начальник национальной полиции Арчи Гамбоа заверил, что его подчиненные не будут открывать огонь по протестующим
Президент Филиппин Родриго Дутерте EPA-EFE/KING RODRIGUEZ
Описание
Президент Филиппин Родриго Дутерте
© EPA-EFE/KING RODRIGUEZ

ТАСС, 2 апреля. Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка открывать огонь на поражение по каждому, кто "создает проблемы" в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на выступление лидера по национальному телевидению.

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"Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение, - цитирует АFP выступление Дутерте вечером в среду. - Вместо того, чтобы создавать проблемы, они отправятся в могилу".

"Я не буду стесняться <...> Все ясно?" - заявил президент.

Перед этим в бедных кварталах Манилы полиция арестовала около 20 человек за антиправительственные выступления. Манифестанты обвиняли власти в том, что они якобы не снабжают продовольствием наиболее нуждающихся граждан.

Полиция Филиппин, указывает AFP, поспешила смягчить впечатление от заявления президента. Начальник национальной полиции Арчи Гамбоа заверил в четверг, что его подчиненные не будут открывать огонь по протестующим. "Президент, скорее всего, излишне настаивал на применении закона в этот кризисный период", - приводит агентство слова Гамбоа.

На Филиппинах, по данным АFP, зарегистрированы 2311 случаев инфицирования коронавирусом и 96 смертей. 16 марта президент Дутерте ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле в темное время суток введен комендантский час.

Теги
ФилиппиныДутерте, РодригоПандемия коронавируса нового типа
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