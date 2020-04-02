В Ивановской области будут отшивать 1,5 тыс. защитных костюмов от коронавируса в сутки

ИВАНОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Предприятия Ивановской области намерены отшивать в сутки не менее 1,5 тыс. одноразовых костюмов противоинфекционной защиты, в том числе для больниц Москвы. Об этом на брифинге в четверг сообщила журналистам заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

"Мы оттестировали защитный костюм для врачей из нетканых материалов, и сегодня четыре наши компании готовы приступать к пошиву, ими уже пошиты пробные образцы. Всего мы выйдем на объем около 1,5 тыс. таких костюмов в сутки", - сказала Дмитриева.

При этом она уточнила, что в первую очередь костюмами будут обеспечивать медицинские организации Ивановской области. Для формирования областного резерва необходимо около 20 тыс. таких средств защиты. Весь остальной объем предприятия будут направлять в медучреждения Москвы. "Заинтересованность с их стороны уже есть, и мы готовы обеспечить им поставки", - сказала Дмитриева.

В настоящий момент ивановский центр "Мой бизнес" формирует заявки от местных предприятий, готовых также включиться в эту работу. Объемы производства костюмов намерены ежедневно наращивать.

По данным департамента здравоохранения Ивановской области, в настоящий момент в регионе зарегистрировано 11 пациентов с лабораторно подтвержденным заражение коронавирусом, еще у 16 человек экспресс-тесты показали положительный результат. Под наблюдением врачей на дому остаются 1128 человек.