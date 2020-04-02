Мишустин освободил Антонину Приезжаеву от должности замглавы Роскомнадзора

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Антонины Приезжаевой от должности замруководителя Роскомнадзора. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Освободить Приезжаеву Антонину Аркадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ее просьбе", - говорится в документе.

Приезжаева курировала в ведомстве вопросы защиты персональных данных.