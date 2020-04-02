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Мишустин освободил Антонину Приезжаеву от должности замглавы Роскомнадзора

Она курировала в ведомстве вопросы защиты персональных данных

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Антонины Приезжаевой от должности замруководителя Роскомнадзора. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Освободить Приезжаеву Антонину Аркадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ее просьбе", - говорится в документе.

Приезжаева курировала в ведомстве вопросы защиты персональных данных.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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