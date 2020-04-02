В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 1100

ЖЕНЕВА, 2 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 1128, умерли 54 человека. Об этом сообщило в четверг Федеральное управление здравоохранения.

"Положительные тесты [на коронавирус] получены к настоящему моменту у 18267 человек, умерли 432 человека", - сообщили в ведомстве общие данные по стране.

По состоянию на 1 апреля в Швейцарии было зафиксировано 17139 случаев заражения коронавирусом и 378 летальных исходов. Первый инфицированный был выявлен в Швейцарии 25 февраля.