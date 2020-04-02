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Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами

Всех прибывших отправили на карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Самолет из Катара с 128 пассажирами прибыл в Санкт-Петербург, прилетевших отправили на карантин.

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"Сегодня в Пулково из Дохи (Катар) прибыл самолет, на борту которого находились 128 граждан Российской Федерации. По данным Роспотребнадзора, в их числе 61 петербуржец, 11 жителей Ленинградской области, 56 человек из других городов. Они не могли ранее вернуться на родину в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире", - говорится в сообщении городской администрации.

За жителями Петербурга и Ленинградской области власти регионов прислали автобусы, все иногородние пассажиры были направлены в обсервацию, сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Пулково, "это был чартерный рейс Qatar Airways, им Минтранс дал разрешение".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" сообщил, что местных жителей, прибывших этим рейсом, развезли по домам. При этом он напомнил, что "все жители Петербурга, которые прибыли из-за рубежа, должны соблюдать режим изоляции".

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 147 человек. Из них выздоровели семеро. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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