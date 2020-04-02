Все регионы УФО ввели режимы самоизоляции из-за коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Власти всех регионов Уральского федерального округа (УрФО) из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение о введении в том или ином виде обязательной домашней самоизоляции для жителей по примеру Москвы и Московской области. Последними в округе соответствующее постановление приняли власти Тюменской области.

"Сегодня на заседании регионального оперативного штаба было принято решение ужесточить меры. Поэтому сегодня мною подписано постановление о введении режима самоизоляции с 00:00 3 апреля. При этом мы не вводим систему специальных пропусков", - сказал Моор.