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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко сообщил, что число умерших из-за коронавируса в Белоруссии достигло четырех

Президент Белоруссии также отметил отрицательную динамику смертности в первые два месяца 2020 года

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Белоруссии достигло четырех. Об этом в четверг сообщил президент страны Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир", фрагменты которого приводит белорусская газета "Звязда".

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"Их [жертв] четверо всего, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что "любой вирус осложнит хронические заболевания". "Получилось, как будто мы что-то прячем. Смерть человека никогда не спрячешь, потому что родственники получают справку в ЗАГСе", - сказал Лукашенко.

"За два месяца (январь и февраль) у нас отрицательная динамика смертности людей. При такой пандемии у нас снижение смертности", - заявил белорусский лидер. "Я не говорю о том, что заболели, заразились и другие. Я говорю о людях, которые отошли в другой мир. У нас отрицательная динамика", - сказал президент Белоруссии.

Минздрав Белоруссии в последние дни не приводит общее число заразившихся. По данным на 31 марта, число инфицированных составляло 163.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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