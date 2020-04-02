"Яндекс.Еда" запустит сервис доставки заказов еще в 32 городах России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Яндекс.Еда" планирует в апреле запустить сервис доставки заказов еще в 32 городах России, чтобы люди могли соблюдать максимальную самоизоляцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Сейчас сервис представлен в 31 городе РФ и в двух городах Казахстана.

"Яндекс.Еда" за месяц удвоит число городов, в которых работает сервис, чтобы обеспечить рестораны заказами и помочь им справиться с последствиями пандемии. Старт в 32 новых городах - часть программы по поддержке локальных ресторанов, которую представила "Яндекс.Еда", - говорится в сообщении.

Компания разработала систему для самостоятельного подключения ресторанов к сервису, доставлять заказы клиентам будут автокурьеры. Расходы на доставку первых 100 заказов каждого нового ресторана возьмет на себя "Яндекс.Еда", а собственными силами рестораны смогут осуществлять доставку с нулевой комиссией до 15 июня.

"Водители уже начали доставлять заказы "Яндекс.Еды" в Астрахани. Сейчас сервис подключает кафе и рестораны в Альметьевске, Армавире, Балаково, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Грозном, Дзержинске, Ессентуках, Йошкар-Оле, Каспийске, Кирове, Кисловодске, Курске, Липецке, Магнитогорске, Майкопе, Миассе, Нальчике, Нижнекамске, Новокузнецке, Пензе, Пятигорске, Саранске, Ставрополи, Стерлитамаке, Таганроге, Тамбове, Ульяновске, Чебоксарах и Шахтах. В этих и в других городах сервис начнет работать, как только поступит более 10 заявок от местных ресторанов", - пояснили в компании.

"Позже водители смогут доставлять заказы из ресторанов и в тех городах, где "Яндекс.Еда" уже работает. Это поможет увеличить радиус покрытия и позволит ресторанам обслуживать еще больше клиентов", - пояснили в сервисе.