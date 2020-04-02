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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса выявила недостатки в мировом здравоохранении

Правительствам стран следует создать "сети социальной безопасности", отметил Тедрос Аданом Гебрейесус
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве Константин Прибытков/ТАСС
Описание
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Константин Прибытков/ТАСС

ЖЕНЕВА, 2 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что широкое распространение коронавируса в мире выявило слабости глобального здравоохранения и неготовность стран противостоять пандемии. Свою точку зрения он высказал в четверг на дипломатическом брифинге в Женеве.

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"Этот вирус, который был неизвестен три месяца назад, показал слабости и диспропорции наших систем здравоохранения и обществ, недостатки в подготовке, пробелы в цепочках снабжения и других исключительно важных системах", - констатировал глава ВОЗ.

Он напомнил, что нужно "готовить системы здравоохранения к большому числу заболевших", продолжая оказывать населению основные услуги в сфере медицины. В условиях, когда системы здравоохранения перегружены, предупредил гендиректор, смертность от болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцин, "резко возрастет".

Гебрейесус напомнил о совместном призыве ВОЗ, МВФ и Всемирного банка облегчить долговое бремя развивающихся стран, чтобы дать им возможность сосредоточить ресурсы на борьбе с коронавирусом. По его словам, правительствам следует создать "сети социальной безопасности, чтобы у уязвимых людей было питание и предметы первой необходимости во время нынешнего кризиса".

Он приветствовал активный отклик мирового сообщества на призыв оказать финансовую поддержку плану противовирусных мероприятий ВОЗ. На февраль-апрель требовалось $675 млн, а поступило на настоящий момент уже $677 млн. Вместе с тем, как подчеркнул гендиректор, "пандемия сейчас во много раз шире, чем в начале февраля, и глобальные потребности тоже возросли". "В ближайшие недели и месяцы ВОЗ и ее партнерам потребуется гораздо большая поддержка, и мы рассчитываем на ее продолжение со стороны правительств, частного сектора и мирового сообщества", - сказал Гебрейесус.

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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