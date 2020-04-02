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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин до конца недели упростит закупку за рубежом тестов на коронавирус

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что ранее для испытания таких тест-систем в России требовалось длительное время

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ до конца недели должно принять постановление о возможности закупки в упрощенном порядке за рубежом тест-систем для выявления коронавируса. Об этом сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Вчера разговаривали с [вице-премьером РФ] Татьяной Алексеевной Голиковой. После принятого нами закона на время ЧС разрешено в упрощенном порядке, в ускоренном порядке закупать тест-системы. Сейчас правительство до конца недели должно принять постановление, позволяющее [закупать] те системы, которые проверены в других странах и уже работают", - сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Она отметила, что ранее для испытания таких тест-систем в РФ требовалось длительное время.

Матвиенко сообщила, что поручила вице-спикеру СФ Галине Кареловой проследить за принятием постановления, чтобы "руководители компаний имели возможность закупить тесты за свои средства и наладить тестирование всех, кто вынужден работать в нерабочее время".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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