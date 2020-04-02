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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: у 120 человек на греческом круизном лайнере в акватории Пирея выявили коронавирус

По данным телеканала Skai, состояние двух моряков осложнилось и их срочно доставили в больницу

АФИНЫ, 2 апреля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус более чем 120 человек на греческом круизном лайнере "Элефтериос Венизелос", стоящем на якоре у порта Пирей, оказались положительными. Об этом сообщил в четверг греческий телеканал Skai.

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Во вторник на брифинге представитель Министерства здравоохранения Греции, профессор вирусологии Сотирис Циодрас сообщил, что на этом круизном лайнере коронавирус подтвержден у 20 членов команды. Судно было проверено полностью группой Национальной организации общественного здравоохранения Греции в сотрудничестве с Министерством по делам защиты граждан, сдали анализы все 383 человека на борту, сказал Циодрас. Результаты тестов 363 человек должны были быть готовы в среду. В четверг стало известно, что более чем у 120 человек анализы на коронавирус положительные.

Состояние двух моряков осложнилось и их срочно отправили в больницу. Это - 34-летний индонезиец и 72-летний швейцарец.

По словам замминистра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, отвечающего за координацию борьбы с кризисными ситуациями, всего на круизном лайнере 34 члена экипажа и 349 специалистов разных национальностей. Люди разделены на три группы - высокого, среднего и низкого риска, на судне создали карантинные зоны. Теперь властям нужно принять решение по стратегии управления карантинным кризисом на судне, которое с 21 марта стоит в акватории Пирея.

Лайнер зафрахтован турецкими бизнесменами для перевозки турецких специалистов в испанский порт Кадис для участия в работах по реконструкции круизного лайнера Royal Caribbean и должен был служить в качестве плавучего отеля в Испании. Но из-за пандемии работа в верфи не началась, лайнер вернулся в Турцию, однако власти там позволили сойти на берег только турецким гражданам, а само судно не приняли. В результате лайнер вернулся в Грецию и бросил якорь в акватории Пирея.

Как сообщил в среду профессор Циодрас, число инфицированных в Греции за сутки увеличилось до 1415, с учетом 20 членов команды круизного лайнера, у которых на тот момент уже были положительные тесты. Общее число умерших достигло 50.

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ГрецияПандемия коронавируса нового типа
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