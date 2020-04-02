Псковские власти из-за коронавируса продлят выходные дни еще на неделю

ПСКОВ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены продлить действующий режим выходного дня еще на одну неделю, при этом школы региона с 6 апреля вернутся к дистанционному обучению детей, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала "Россия 24" .

"Сейчас мы только закончили совещание. Мы с большой долей вероятности все ограничения, которые сегодня действуют, продлим и на следующую неделю. Ситуация меняется. Важно понимать, что сейчас мы стоим на пороге первой волны. Эксперты говорят, что, может быть, даже три волны будет. Но насколько они будут мощные, насколько они затронут Псковскую область, как раз зависит от того, какие меры мы здесь будем принимать. <...> С учетом того, что Псковская область - один из самых возрастных регионов, это достаточно серьезный вызов", - сказал Ведерников.

По его словам, на следующей неделе продолжат работу только те предприятия, которые на данный момент функционируют в ограниченном режиме. При этом школы возобновят работу в дистанционном режиме, при этом учителя тоже будут работать дистанционно. На текущей неделе образовательные учреждения в регионе не работают.

"Предприятия, которые на сегодняшний день не работают, следующую неделю они тоже работать не будут. Те, кто работает в ограниченном режиме, продолжат свою работу.", - уточнил губернатор.